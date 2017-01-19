Защитник ЦСКА Теодосич пропустит матч с «Бамбергом» из травмы ноги
Защитник баскетбольного ЦСКА Милош Теодосич пропустит мачт 18-го тура Евролиги против «Бамберга» из-за лечения травмы.
«Теодосич занимается лечением травмы ноги и не сыграет с «Бамбергом» в среду», - сообщила пресс-служба ЦСКА «Р-Спорту».
Напомним, матч ЦСКА - «Бамберг» состоится сегодня, 19 января и начнется в 20:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.
Матч
Место и дата
19 января 20:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
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