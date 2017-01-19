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Защитник ЦСКА Теодосич пропустит матч с «Бамбергом» из травмы ноги

Источник:  Р-СпортКомментарии

Защитник баскетбольного ЦСКА Милош Теодосич пропустит мачт 18-го тура Евролиги против «Бамберга» из-за лечения травмы.

«Теодосич занимается лечением травмы ноги и не сыграет с «Бамбергом» в среду», - сообщила пресс-служба ЦСКА «Р-Спорту».

Напомним, матч ЦСКА - «Бамберг» состоится сегодня, 19 января и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.

Матч

ЦСКА - Бамберг

Место и дата

19 января 20:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

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