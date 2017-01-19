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Сейду Думбия: Я сохранил добрые воспоминания о Москве

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Форвард швейцарского «Базеля» Сейду Думбия поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с московским «Локомотивом».

- Не раз играл против «Локомотива» и сохранил добрые воспоминания о Москве. Это особое удовольствие встретиться с командой из чемпионата, который тебе хорошо знаком, — сказал Думбия в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что в четверг, 19 января, «Локомотив», находящийся на сборе в Испании, проведет товарищескую встречу с «Базелем». Игра пройдет на поле стадиона «Мунисипал де Марбелья» и начнется в 18:00 по московскому времени. «Советский спорт» будет вести прямую текстовую трансляцию этого матча.

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