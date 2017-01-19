Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Эррани2:6, 2:3Макарова
Гандбол  Россия18 : 18Бразилия
Футбол  Локомотив- : -Базель
Теннис  Веснина6:3, 6:3Минелла
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Футбол  Алжир- : -Тунис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Селихов: Условия в «Спартаке» – космос!

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Голкипер «Спартака» Александр Селихов поделился эмоциями после первой тренировки в составе красно-белых, которая прошла в четверг в на стадионе Zayed Sports City в Абу-Даби (ОАЭ).

- Впечатления самые приятные, долго в отпуске ждал возможности провести первую тренировку. Очень все здорово, условия — космос! — сказал Селихов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, конце ноября «Спартак» объявил о переходе Селихова. Контракт 22-летнего голкипера с московским клубом рассчитан на 4,5 года.

В текущем сезоне 22-летний Александр Селихов провел 15 матчей за «Амкар», в которых пропустил десять мячей. Восемь раз он отыграл «на ноль». 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Защитник «Анжи» Ямбере может продолжить карьеру в БельгииБельгие клубы «Брюгге» и «Гент» проявляют интерес к защитнику «Анжи» Седрику Ямбере, сообщает Girondinfos.Защитник сборной Белоруссии Сиваков перешел в «Оренбург»Защитник луганской «Зари» и сборной Белоруссии Михаил Сиваков перешел в «Оренбург», сообщается пресс-служба российской команды.Сейду Думбия: Я сохранил добрые воспоминания о МосквеФорвард швейцарского «Базеля» Сейду Думбия поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с московским «Локомотивом».«Уфа» рассталась с полузащитником Марсиньо«Уфа» расторгла контракт с бразильским полузащитником Марсиньо, сообщается на официальном сайте клуба.Вячеслав Булавин: Стоимость стадиона в Санкт-Петербурге такая, словно он из золотаБывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин прокомментировал заявление вице-премьера Виталия Мутко о том, что стадиону в Санкт-Петербурге для адаптации к параметрам Международной федерации футбола (ФИФА) под ЧМ-2018 нужно еще 1,5–2 млрд рублей.Луис Адриано: К матчам с командами вроде «Зенита» или ЦСКА нужно подходить в идеальном физическом состоянииНовичок «Спартака» Луис Адриано прокомментировал первую тренировку в стане красно-белых.ФК «Анжи»: Яковлев согласился на понижение зарплаты, но из-за агента вопрос с контрактом не решенРуководитель пресс-службы «Анжи» Айдемир Даганов рассказал о перспективах полузащитника Павла Яковлева продолжить карьеру в махачкалинском клубе.Александр Селихов: В «Спартаке» приняли на редкость теплоВратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал, как его встретили в новом коллективе.«Тосно» объявил о переходе защитника Тетрашвили в «Анжи»ФК «Тосно» и защитник команды Гурам Тетрашвили пришли к обоюдному соглашению о расторжении контракта. Игрок продолжит карьеру в «Анжи», сообщается на официальном сайте команды из Ленинградской области.Футболисты «Спартака» провели первую тренировку на сборе в ОАЭСегодня футболисты «Спартака» провели первую тренировку на сборе в ОАЭ, сообщает пресс-служба клуба.ЦСКА интересуется кенийским форвардом. Таблица трансферов РФПЛЦСКА интересуется кенийским форвардом. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Александр Бубнов: Все футболисты «Зенита» чувствуют сейчас большую конкуренцию, потому серьезно относятся к делуФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал трансферную кампанию «Зенита».Защитник Грицаенко, которым интересуется «Спартак», летит на сбор с «Лучом-Энергией»Центральный защитник «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко, интерес к которому проявляют «Спартак» и «Амкар», отправится на первый сбор в Турцию со своей нынешней командой.Роман Широков: Не думаю о возобновлении карьерыБывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков рассказал о своей работе в РФС.Глава пресс-службы «Анжи»: В случае с Боли вышла техническая накладкаРуководитель пресс-службы «Анжи» Айдемир Даганов пояснил, почему не состоялся переход нападающего махачкалинцев Янника Боли в команду «Аль-Айн» из ОАЭ.Руслан Нигматуллин: Классных футболистов в «Локомотиве» сейчас можно пересчитать по пальцам одной рукиБывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал переход полузащитника Александра Самедова в «Спартак».Юрий Семин: Физическое состояние у игроков «Базеля» лучше, чем у насГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча с «Базелем».Широков все-таки закончил. Свежие трансферные новости и слухиШироков все-таки закончил. Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Александр Спивак: «Зенит» сбил Могилевца с верного карьерного путиПолностью интервью со Спиваком читайте в ближайшем номере еженедельника «Советский спорт футбол» и на нашем сайте.Мануэл Фернандеш: Не думаю, что Самедова надо осуждатьМануэл Фернандеш: Не думаю, что Самедова надо осуждатьИнтервью корреспонденту «Советского спорта» дал полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш, преобразившийся с приходом в клуб Юрия Семина.
Главные новости
Биатлон
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Онлайн
Футбол
«Ростов» обыграл «Хэнань Цзянье»
Теннис
Комментатор ESPN сравнил теннисистку Уильямс с гориллой
Футбол
«Уфа» рассталась с полузащитником Марсиньо
Хоккей
Брэд Маршанд: Команда – это семья, которая примет игрока любой сексуальной ориентации
Теннис
Надаль обыграл Багдатиса на Australian Open
Хоккей
Хельсинки, Владивосток, Казань и Астана претендуют на Матч звезд КХЛ-2018
Футбол
Евгений Бушманов: Молодежная сборная России? У меня через час тренировка «Спартака-2»
Футбол
Луис Адриано: К матчам с командами вроде «Зенита» или ЦСКА нужно подходить в идеальном физическом состоянии
Футбол
ФК «Анжи»: Яковлев согласился на понижение зарплаты, но из-за агента вопрос с контрактом не решен
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Александр Селихов
Александр Селиховвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости