Александр Селихов: Условия в «Спартаке» – космос!

Голкипер «Спартака» Александр Селихов поделился эмоциями после первой тренировки в составе красно-белых, которая прошла в четверг в на стадионе Zayed Sports City в Абу-Даби (ОАЭ).

- Впечатления самые приятные, долго в отпуске ждал возможности провести первую тренировку. Очень все здорово, условия — космос! — сказал Селихов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, конце ноября «Спартак» объявил о переходе Селихова. Контракт 22-летнего голкипера с московским клубом рассчитан на 4,5 года.

В текущем сезоне 22-летний Александр Селихов провел 15 матчей за «Амкар», в которых пропустил десять мячей. Восемь раз он отыграл «на ноль».