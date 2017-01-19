Защитник сборной Белоруссии Сиваков перешел в «Оренбург»
Защитник луганской «Зари» и сборной Белоруссии Михаил Сиваков перешел в «Оренбург», сообщается пресс-служба российской команды.
В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 20 матчах «Зари», забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Условия сделки не сообщаются. По информации transfermarkt.de, стоимость белоруса составляет 900 тысяч евро.
Ранее защитник выступал за БАТЭ, «Габалу», «Гомель», «Зюльте-Варегем», «Вислу», «Кальяри» и «Пьяченцу».
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