Защитник «Анжи» Ямбере может продолжить карьеру в Бельгии
Бельгийские клубы «Брюгге» и «Гент» проявляют интерес к защитнику «Анжи» Седрику Ямбере, сообщает Girondinfos.
26-летний француз провел в чемпионате России 12 матчей и одну игру - в Кубке страны.
Напомним, в конце декабря «Анжи» объявил о о продаже ведущих футболистов по финансовым причинам. Уже расторгнуты соглашения с защитником Али Гаджибековым и полузащитниками Иваном Маевским и Лоренцо Эбесилио.
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