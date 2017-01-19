Защитник «Анжи» Ямбере может продолжить карьеру в Бельгии

Арсен Венгер: Нам не нужен Пайе, это не то, что ищет «Арсенал»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер объяснил, почему его клуб не будет покупать полузащитника «Вест Хэма» Димитрия Пайе.