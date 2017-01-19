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Защитник «Анжи» Ямбере может продолжить карьеру в Бельгии

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Бельгийские клубы «Брюгге» и «Гент» проявляют интерес к защитнику  «Анжи» Седрику Ямбере, сообщает Girondinfos.

26-летний француз провел в чемпионате России 12 матчей и одну игру - в Кубке страны.

Напомним, в конце декабря «Анжи» объявил о о продаже ведущих футболистов по финансовым причинам. Уже расторгнуты соглашения с защитником Али Гаджибековым и полузащитниками Иваном Маевским и Лоренцо Эбесилио.

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