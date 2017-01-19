Российские гандболисты обыграли бразильцев на чемпионате мира
Мужская сборная России по гандболу взяла верх над командой Бразилии в пятом, заключительном туре группового этапа чемпионата мира, проходящего во Франции.
Счет встречи – 28:24.
Россияне, досрочно обеспечившие себе выход в плей-офф, заняли в группе А третье место.
Соперник команды Дмитрия Торгованова в 1/8 финала турнира определится по итогам матча сборных Испании и Словении, который начнется в 22:45 мск.
Напомним, в турнире принимают участие 24 команды. На первом этапе они разбиты на четыре группы. В плей-офф выйдут по четыре сборные из каждой группы. Матчи группового этапа сборная России проведет в Нанте. Игры плей-офф состоятся в Альбервилле, Лилле, Монпелье и Париже. Полуфиналы (26 и 27 января), матч за третье место (28 января) и финал (29 января) пройдут в Париже.