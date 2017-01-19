Аргентинский форвард Расич стал игроком тульского «Арсенала»

Тульский «Арсенал» подписал контракт с аргентинским нападающим Федерико Расичем, сообщает официальный сайт клуба.

24-летний форвард подписал контракт по схеме «1,5+1».



Фото: Официальный сайт «Арсенала» (Тула)

Профессиональную карьеру аргентинец начал в 2011 году в клубе «Химнасия». Выступая за молодежную команду клуба, в 2012 году он стал чемпионом Аргентины. В том сезоне Расич в 14 встречах забил 17 мячей.

За первую команду нападающий дебютировал в 2014 году. За два сезона в аргентинской Примере он провел 23 матча и забил шесть мячей.

В 2014 году нападающий отправился в аренду в «Амкар», но из-за отсутствия трансферного сертификата не провел за пермский клуб ни одной игры. Спустя полгода Федерико на правах аренды перешел в аргентинский «Арсенал» из Саранди, за который сыграл 20 матчей и забил 3 мяча.

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