Белоруссия и Латвия подали совместную заявку на проведение ЧМ-2021

Белоруссия и Латвия подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году, сообщил первый замглавы белорусского Национального олимпийского комитета Максим Рыженков.

«Федерации хоккея Белоруссии и Латвии подали совместную заявку и в случае победы готовы провести лучший в истории чемпионат мира», - цитирует Рыженкова «Р-Спорт».

Он отметил, что Белоруссия и Латвия уже имеют опыт проведения хоккейных чемпионатов мира. «Мы не стали соперниками. Мы стали партнерами», - добавил Рыженков.