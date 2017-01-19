Георгий Кобылянский: Можем рассмотреть идею с привлечением на Матч звезд четырех девушек

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский прокомментировал возможность участия девушек в матче Звезд.

- Идею с привлечением на Матч звезд четырех девушек мы в перспективе можем рассмотреть. У нас на этой неделе много нового: впервые четыре игрока Молодежной хоккейной лиги сыграют в Матче звезд, впервые прошел Кубок континента по следж-хоккею, впервые состоится и женский Матч звезд, - передает слова Кобылянского ТАСС.

Напомним, что 9-й матч звезд Континентальной хоккейной лиги состоится 22 января 2017 года в Уфе.