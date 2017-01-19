Тренер Na`Vi по CS:GO: Мы действительно много времени уделяли CS, примерно 12 часов в день

Тренер команды Natus Vincere по CS:GO Сергей «starix» Ищук в интервью сайту организации рассказал о подготовке состава к ELEAGUE Major 2017.



«Мы действительно много времени уделяли Counter-Strike, примерно 12 часов в день. Из этого времени — 6-8 часов самой игре. Оценивать сложно, наши выступления на турнирах расскажут о нашей подготовке. Лично я поставил бы твёрдую восьмёрку.



Была задача приехать на турнир со всеми готовыми картами. Насколько мы это смогли реализовать? Опять-таки, мы увидим на LAN, во время официальной игры. Рассуждать, исходя из тренировок можно, но есть очень много факторов, которые невозможно отработать на тренировках. За весь буткемп мы сыграли 52 карты, из которых объективно были продуктивными штук 30.



На данный момент те проблемы, которые у нас были на этих картах (de_cbble и de_nuke) — уже устарели и появились новые. Весь тренировочный процесс заключается в поиске и решении проблем. Невозможно выиграть чемпионат, не проиграв ни одного раунда. Можно сказать, что каждый проигранный раунд — это чья-то ошибка. Мы стараемся допускать их как можно меньше. По поводу de_cache — все топ-команды знают, что мы её не играем и сразу будут бить по самому слабому месту. Чтобы наиграть её, необходимо подтянуть остальные.



Мы играли с такими сильными командами, как SK, Liquid, FaZe, FlipSid3. Я недавно давал одно интервью, где говорил, что они не выйдут из группы (Team Liquid). Сегодня, сыграв с ними две карты, понял, что они хорошо играют, если им давать пространство на карте. Удивила команда Astralis, которая отказалась с нами тренироваться. А так все неплохо играют... Я думаю, что FaZe лучше всех себя показали.



Не хочу ставить минимальные цели, но и завышать тоже. Хотим просто показать свою лучшую игру и порадовать себя, а также своих болельщиков».



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