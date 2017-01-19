Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Эррани2:6, 2:3Макарова
Гандбол  Россия28 : 24Бразилия
Футбол  Локомотив0 : 1Базель
Теннис  Веснина6:3, 6:3Минелла
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Футбол  Алжир- : -Тунис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Путин поздравил Карякина с победой на «Дакаре»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент Российский Федерации Владимир Путин поздравил участника «Дакара» в классе квадроциклов Сергея Карякина с победой на ралли-марафоне .

«Впервые в истории «Дакара» российский пилот стал победителем в зачете квадроциклов. В состязании с именитыми конкурентами все члены команды внесли свой вклад в победу, проявили выдержку, волю и мастерство, умение точно рассчитать силы. Этот успех убедительно продемонстрировал отличную подготовку спортсменов Свердловской области в мотоциклетном спорте, их характер, волю и командную сплоченность», - цитирует Президента России официальный сайт правительства Свердловской области.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ, одержала 14-ю победу на этом ралли-марафоне.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дневник «Дакара». Постфактум. Где бы мы еще встретились?Дневник «Дакара». Постфактум. Где бы мы еще встретились?Обозреватель «Советского спорта» Степан Чаушьян вспоминает людей, которых встретил во время ралли-рейда по Южной Америке.Дневники «Дакара». Постфактум. Уехать, чтобы вернутьсяДневники «Дакара». Постфактум. Уехать, чтобы вернутьсяОбозреватель «Советского спорта» Степан Чаушьян делится впечатлениями от двух неделей в команде «КАМАЗ-мастер» на легендарном ралли-рейде.Владимир Чагин: «КАМАЗ-мастер» может пропустить «Дакар» в 2018 годуРуководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин сообщил, что российская команда может пропустить ралли-рейд «Дакар» в 2018 году.Валерий Рейнгольд: КАМАЗы на «Дакаре» гнали, как «Спартак» играет! Ярко и мощно!Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился своим отношением в ралли-рейлу «Дакар» и победе команды «КАМАЗ-мастер».«Чемпионы прилетели!» Как встречали победителей «Дакара» (фото)«Чемпионы прилетели!» Как встречали победителей «Дакара» (фото)Фоторепортаж из аэропорта, где болельщики и журналисты встречали гонщиков-победителей главных ралли-рейдов планетыНасколько внимательно ты следил за событиями «Дакар-2017»? ТестНасколько внимательно ты следил за событиями «Дакар-2017»? ТестТест от «Советского спорта».«Дакар»: ещё больше ярких фактов!«Дакар»: ещё больше ярких фактов!Самые яркие кадры «Дакара-2017»Самые яркие кадры «Дакара-2017»«Советский спорт» собирает для вас лучшие кадры с легендарного ралли-марафона.Айрат Мардеев: Во время «Дакара» мы не ждем помощи от конкурентов, А остальным помогать надоРоссийский гонщик команды «КАМАЗ-мастер», занявший пятое место в итоговом общем зачете «Дакара-2017», рассказал о взаимоотношениях гонщиков во время ралли-рейдов.Владимир Чагин: Из-за отмены этапов «Дакар-2017» стал только тяжелееРуководитель команды «КАМАЗ-мастер» рассказал об особенностях ралли-рейда «Дакар-2017», на котором часть этапов были перенесены или сокращены из-за дождей.Айрат Мардеев: Конкуренты сами не выдержали гонки и отдали свои позицииГонщик команды «КАМАЗ-мастер», занявший пятое место в общем зачете грузовиков на ралли-рейде «Дакар-2017», прокомментировал ход гонки.Владимир Чагин: Мы еще не решили, будем ли участвовать в «Дакаре-2018»Руководитель команды «КАМАЗ-мастер», победившей в общем зачете грузовиков в ралли-рейде «Дакар-2017», рассказал о планах команды.ВИДЕО ДНЯ: как встречали команду «КАМАЗ-мастер» в аэропортуВ Москву прилетели победители ралли-рейда «Дакар-2017» – участники команды «КАМАЗ-мастер».Эдуард Николаев: Хорошо, что вернулся настоящий «Дакар»Чемпион ралли-рейда «Дакар-2017», выступающий за команду «КАМАЗ-мастер», рассказал о своих впечатлениях от гонки.Анфиса Резцова: Президент Владимир Путин должен выступить в защиту наших спортсменовДвукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала инициативу биатлонистов по ужесточению ответственности за нарушения антидопинговых правил.Отар Кушанашвили: Почему людям так важно знать, что «КАМАЗ-Мастер» непобедим?Отар Кушанашвили: Почему людям так важно знать, что «КАМАЗ-Мастер» непобедим?Колумнист «Советского спорта» объясняет, почему главное спортивное событие января происходило в далекой Южной Америке – и это не футбол.Владимир Чагин: Пусть меняют регламент, но русский дух никто не изменит!Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал о том, что российская команда сделает все возможное, чтобы продолжить дальнейшее выступления на ралли «Дакар».Эдуард Николаев: КАМАЗ – лучшая машина, эта победа была для нас тяжелойПобедитель ралли-рейда «Дакар» Эдуард Николаев из команды «КАМАЗ-мастер» эмоциями от выступления своей команды в гонке.Галантные французы «Дакара»Галантные французы «Дакара»Мэр Набережных Челнов поздравил пилотов команды «КАМАЗ-мастер»
Главные новости
Футбол
«Локомотив» – «Базель». Онлайн
Футбол
«Рубин» отдал полузащитника Гарсию в аренду «Леганесу»
Биатлон
Дальмайер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Антерсельве, Подчуфарова – восьмая
Хоккей
Мозякин установил рекорд по количеству заброшенных шайб в одном сезоне
Футбол
Более 80 тысяч заявок поступило на билеты на матчи Кубка конфедераций
Футбол
Болельщики не смогут поддержать «Спарту» в выездном матче ЛЕ с «Ростовом»
Гандбол
Российские гандболисты обыграли бразильцев на чемпионате мира
Хоккей
Белоруссия и Латвия подали совместную заявку на проведение ЧМ-2021
Футбол
Аргентинский форвард Расич стал игроком тульского «Арсенала»
Футбол
«Ростов» обыграл «Хэнань Цзянье»
все новости
Владимир Путин
Владимир Путинвсе новости
Сергей Карякин
Сергей Карякинвсе новости
Дакар
Дакар