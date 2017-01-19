Владимир Путин поздравил Карякина с победой на «Дакаре»

Президент Российский Федерации Владимир Путин поздравил участника «Дакара» в классе квадроциклов Сергея Карякина с победой на ралли-марафоне .

«Впервые в истории «Дакара» российский пилот стал победителем в зачете квадроциклов. В состязании с именитыми конкурентами все члены команды внесли свой вклад в победу, проявили выдержку, волю и мастерство, умение точно рассчитать силы. Этот успех убедительно продемонстрировал отличную подготовку спортсменов Свердловской области в мотоциклетном спорте, их характер, волю и командную сплоченность», - цитирует Президента России официальный сайт правительства Свердловской области.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ, одержала 14-ю победу на этом ралли-марафоне.