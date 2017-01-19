Георгий Щенников: Ни разу не видел снега на сборах в Кампоаморе

Защитник ЦСКА Георгий Щенников рассказал о тренировочном процессе в рамках первого сбора в Кампоаморе.

— Что происходит в Кампоаморе? Помните ли вы что-то подобное за восемь лет тренировок в этом испанском местечке?

— В том-то и дело, что нет (улыбается). А ведь я работаю здесь вместе с командой с самого первого года, с 2010-го. Снега за это время не видел ни разу, дождик, конечно, был, но не такой ливень, как сейчас. Тренерам приходится вносить коррективы, тут никуда не денешься, — сказал футболист.

— Если не брать в расчет природные катаклизмы, сейчас уже проще работать, чем в первую неделю?

— Да, на старте мы хорошо выложились, мышечные боли потихоньку проходят, кондиции улучшаются. Сейчас нужно как следует дотренироваться эти два дня, потом сыграть пару контрольных матчей, и можно будет немного перевести дух. Ну, а на втором сборе, скорее всего, будет больше игровых упражнений, а это нам только в радость, - передает слова Щенникова официальный сайт армейской команды.

Напомним, что на данный момент армейцы находятся на сборе в испанском Кампоаморе, где пройдут все три тренировочных сбора ЦСКА.

ЦСКА после 17 туров занимает третью строчку турнирной таблицы РФПЛ, отставая от «Спартака» на восемь очков. После отставки Леонида Слуцкого красно-синих возглавил Виктор Гончаренко.