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Болельщики не смогут поддержать «Спарту» в выездном матче ЛЕ с «Ростовом»

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Дисциплинарная комиссия УЕФА приняла решение наказать пражскую «Спарту» закрытием гостевого сектора на ближайшем еврокубковом выездном матче команды, сообщается на официальном сайте клуба.

Причиной этого стало поведение болельщиков «Спарты», устроивших беспорядки в Милане на выездной игре группового этапа Лиги Европы с «Интером» (1:2), прошедшей 8 декабря.

Ближайший гостевой матч пражской команды в еврокубках пройдет 16 февраля против «Ростова» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Спарта» также выплатит денежный штраф в размере 45 тысяч евро.

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