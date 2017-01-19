Болельщики не смогут поддержать «Спарту» в выездном матче ЛЕ с «Ростовом»
Дисциплинарная комиссия УЕФА приняла решение наказать пражскую «Спарту» закрытием гостевого сектора на ближайшем еврокубковом выездном матче команды, сообщается на официальном сайте клуба.
Причиной этого стало поведение болельщиков «Спарты», устроивших беспорядки в Милане на выездной игре группового этапа Лиги Европы с «Интером» (1:2), прошедшей 8 декабря.
Ближайший гостевой матч пражской команды в еврокубках пройдет 16 февраля против «Ростова» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
«Спарта» также выплатит денежный штраф в размере 45 тысяч евро.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически