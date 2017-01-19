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Более 80 тысяч заявок поступило на билеты на матчи Кубка конфедераций

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Первый этап продаж билетов на матчи Кубка конфедераций завершился сегодня.

К этому моменту поступило 82 478 заявок на билеты. Больше всего – от российских болельщиков (71 266), на втором месте – болельщики из Чили (4 949 заявок), сообщает пресс-служба ФИФА.  

Билеты, приобретенные до 5 апреля 2017 года, будут бесплатно доставлены курьерской службой в апреле.

Напомним, матчи Кубка конфедераций FIFA пройдут в Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге с 17 июня по 2 июля 2017 года. В группе A сыграют хозяева – сборная России – а также Новая Зеландия, Португалия и Мексика. В группе B – Германия, Чили, Австралия и чемпион Африки, который определится 5 февраля 2017 года.

В матче открытия в субботу, 17 июня 2017 года, на стадионе в Санкт-Петербурге сыграют Россия и Новая Зеландия.

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