Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин установил рекорд по количеству заброшенных шайб в одном сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Лидер «Магнитки» отметился заброшенной шайбой в домашнем матче с омским «Авангардом», которая стала для него 37-й в регулярном чемпионате-2016/17.

До этого 36 голов за один чемпионат удалось забросить американскому легионеру Стиву Мозесу, который выступая за финский «Йокерит» набрал в сезоне-2014/15 57 (36+21) очков в 60 матчах регулярного чемпионат.

Отметим, что в текущем сезоне Мозякин, набрав 72 (37+35) очков в 48 играх, является лучшим снайпером и бомбардиром лиги.