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Мозякин установил рекорд по количеству заброшенных шайб в одном сезоне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин установил рекорд по количеству заброшенных шайб в одном сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Лидер «Магнитки»  отметился заброшенной шайбой в домашнем матче с омским «Авангардом», которая стала для него 37-й в регулярном чемпионате-2016/17.

До этого 36 голов за один чемпионат удалось забросить американскому легионеру Стиву Мозесу, который выступая за финский «Йокерит» набрал в сезоне-2014/15 57 (36+21) очков в 60 матчах регулярного чемпионат.

Отметим, что в текущем сезоне Мозякин, набрав 72 (37+35) очков в 48 играх, является лучшим снайпером и бомбардиром лиги.

Матч

Металлург Мг - Авангард - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Перерыв

Голы:

Мозякин (Зарипов, Береглазов), 14:12 (1:0). Михеев (Медведев, Фурх), 23:51 (1:1). Зарипов (Мозякин, Коварж), 33:35 (2:1).

Место и дата

19 января 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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