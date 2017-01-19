Мозякин установил рекорд по количеству заброшенных шайб в одном сезоне
Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин установил рекорд по количеству заброшенных шайб в одном сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Лидер «Магнитки» отметился заброшенной шайбой в домашнем матче с омским «Авангардом», которая стала для него 37-й в регулярном чемпионате-2016/17.
Сергей #Мозякин10 установил новый рекорд КХЛ по числу голов в одном регулярном чемпионате – 37! #ММГАВГ pic.twitter.com/aKWWKF4ZtR— КХЛ (@khl) 19 января 2017 г.
До этого 36 голов за один чемпионат удалось забросить американскому легионеру Стиву Мозесу, который выступая за финский «Йокерит» набрал в сезоне-2014/15 57 (36+21) очков в 60 матчах регулярного чемпионат.
Отметим, что в текущем сезоне Мозякин, набрав 72 (37+35) очков в 48 играх, является лучшим снайпером и бомбардиром лиги.
Матч
Металлург Мг - Авангард - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)Перерыв
Голы:
Мозякин (Зарипов, Береглазов), 14:12 (1:0). Михеев (Медведев, Фурх), 23:51 (1:1). Зарипов (Мозякин, Коварж), 33:35 (2:1).
Место и дата
19 января 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция