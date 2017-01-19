Дальмайер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Антерсельве, Подчуфарова – восьмая
На этапе Кубка мира в Антерсельве состоялась женская индивидуальная гонка, победу в которой одержала немка Лаура Дальмайер.
23-летняя немецкая биатлонистка преодолела дистанцию за 44 минуты 48 секунд и дважды промахнулась на огневом рубеже. Второй стала французская спортсменка Анаис Шевалье (+3,8). Замкнула тройку лидеров итальянка Алексия Рунгальдер.
Лучшей из россиянок стала Ольга Подчуфарова, показавшая восьмой результат, у нее два промаха.
Кубок мира
Шестой этап
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Женщины
Индивидуальная гонка
15 км, четыре огневых рубежа
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 44.48,7 (2 промаха)
2. Анаис Шевалье (Франция) – отставание 3,8 (1)
3. Алексия Рунгальдьер (Италия) – +46,0 (1)
4. Мари Дорен-Абер (Франция) – +55,0 (2)
5. Марен Хаммершмидт (Германия) – +1.16,2 (2)
...8. Ольга Подчуфарова (Россия) – +1.39,0 (2)
...12. Татьяна Акимова (Россия) – +2.14,5 (4)
...25. Екатерина Глазырина (Россия) – +4.04,0 (4)
...47. Ульяна Кайшева (Россия) – +5.54,1 (6)
...70. Ирина Услугина (Россия) – +7.54,5 (7)