«Рубин» отдал полузащитника Гарсию в аренду «Леганесу»

«Рубин» и испанский клуб «Леганес» пришли к соглашению об аренде полузащитника казанской команды Самуэля Гарсии сроком на пять месяцев, сообщается на официальном сайте российского клуба.

В ближайшее время футболист прибудет в расположение «Леганеса» из Марбельи, где «Рубин» в настоящее время проводит тренировочный сбор.

Напомним, Гарсия перешел в «Рубин» перед началом сезона 2016/17. В составе казанской команды испанский полузащитник провел 13 матчей в чемпионате России, а также две игры в Кубке России, забив один гол.

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