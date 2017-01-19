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Татьяна Акимова: Единственное, не повезло в стрельбе

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

– Ходом хорошо работалось. Единственное, не повезло в стрельбе – был порыв ветра и на лежке, и на стойке. Тренеры все говорили, но на пристрелке не было такого ветра, он был порывистым. Тренеры здесь не причем, это наша ошибка, – рассказала Акимова в эфире «Матч ТВ».

Победу в гонке одержала немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер. Акимова с четырьмя промахами финишировала 12-й, отстав от победительницы этапа на 2 минуты 14,5 секунд.

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