Россия впервые примет этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race

В 2017 году соревнования официального чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race впервые пройдут в столице Республики Татарстан Казани, а также вновь вернутся на одну из самых запоминающихся трасс в Сан-Диего (США).

В новом сезоне мировая серия включает в себя восемь этапов в семи странах и празднует сразу два юбилея: чемпионат проходит в десятый раз и стартует в начале февраля в Абу-Даби (ОАЭ) юбилейной 75-й гонкой. В апреле соревнования переместятся в Сан-Диего (США), популярное место проведения Red Bull Air Race в 2007-2009 годах.

Далее предстоит этап в японской Тибе, где в прошлом году 90 000 поклонников самой быстрой гоночной серии мира стали свидетелями первой победы своего национального героя, японского летчика Йошихиде Муроя. А еще через месяц, в начале июля, легкомоторные самолёты пронесутся под Цепным мостом в Будапеште (Венгрия).

Предстоящим летом в истории Red Bull Air Race будет написана новая глава: соревнования впервые примет Казань - город с тысячелетней историей и живописными видами. Затем состоятся две европейские гонки. Заключительный этап сезона пройдет в октябре в «мекке» гоночного спорта на легендарной трассе Индианаполиса (США), где будет объявлен чемпион мира Red Bull Air Race 2017.

«Я еще никогда не был настолько воодушевлён предстоящим сезоном. Этапы чемпионата один увлекательнее другого. Каждый из них либо задает ориентиры в истории воздушных гонок, либо впервые принимает эти соревнования в новой, впечатляющей обстановке. С особым интересом мы ждём этапа в России, где сможем представить наши состязания, проходящие на малой высоте и огромной скорости, новым зрителям, – отметил Эрик Вульф, генеральный директор Red Bull Air Race. – Каждый пилот и каждая команда настроены на почётную победу в 75-й гонке на традиционном открытии сезона в Абу-Даби, до которого остались считанные недели. В дальнейшем ритм и накал страстей будут только нарастать, и я уверен, это будет невероятный год».



