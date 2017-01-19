Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Эррани2:6, 2:3Макарова
Гандбол  Россия28 : 24Бразилия
Футбол  Локомотив0 : 1Базель
Теннис  Веснина6:3, 6:3Минелла
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Футбол  Алжир- : -Тунис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ожье выиграл шейкдаун на Ралли Монте-Карло (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Новичок команды «М-Спорт», четырехкратный победитель чемпионата мира по ралли Себастьян Ожье показал лучшее время на тестовом спецучастке Ралли Монте-Карло.

С отставанием в четыре секунды вторым стал Андреас Миккельсон, выступающий в классе WRC2. Замкнул тройку лидеров партнер Ожье по команде, эстонец Отто Тянак.

Напомним, первый этап чемпионата мира - Ралли Монте-Карло проходит с 19 по 22 января. 

Чемпионат мира по ралли (WRC)
Ралли Монте-Карло
Шейкдаун

1. Себастьен Ожье (Ford Fiesta WRC) – 2.18,1
2. Андреас Миккельсен (Skoda Fabia R5) +4,2
3. Отто Тянак (Ford Fiesta WRC) +6,3
4. Яри-Матти Латвала (Toyota Yaris WRC) +7,1
5. Хейден Пэддон (Hyundai i20 Coupe WRC) +7,7
6. Дани Сордо (Hyundai i20 Coupe WRC) +7,9
7. Юхо Хяннинен (Toyota Yaris WRC) +8,5
8. Тьерри Невилль (Hyundai i20 Coupe WRC) +8,8
9. Эрик Камилли (Ford Fiesta R5) +11,3
10. Ян Копецки (Skoda Fabia R5) +11,8

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жемчужина WRC. Все о Ралли Монте-Карло – первом этапе ЧМЖемчужина WRC. Все о Ралли Монте-Карло – первом этапе ЧМ«Советский спорт» рассказывает о первом этапе чемпионата мира по ралли (WRC), который пройдет в Монте-Карло.WRC возвращается! Все самое главное о чемпионате мира по раллиWRC возвращается! Все самое главное о чемпионате мира по ралли«Советский спорт» рассказывает все самое главное о стартующем на этой неделе чемпионате мира по ралли.Лукьянюк выступит на этапе чемпионата мира по ралли в ШвецииРоссийский гонщик, вице-чемпион Европы по ралли (ERC) 2016 года Алексей Лукьянюк примет участие в швейцарском этапе чемпионата мира по ралли (WRC).Ожье выиграл Ралли Великобритании и принес команде Кубок КонструкторовФранцузский гонщик «Фольксваген» Себастьян Ожье, досрочно ставший чемпионом две недели назад, одержал победу на 13-м этапе чемпионата мира по ралли(WRC), который проходил в Великобритании.Гонщики выступили против возвращения Турции в календарь чемпионата мира по раллиПилоты чемпионата мира по ралли выступили против включения в календарь на следующий сезон Турции из-за сложившейся политической ситуации и последних террористических атак.Евгений Новиков: Рассчитывал попасть в топ-5 чемпионата мираРоссийский гонщик Евгений Новиков заявил, что считает прошедший сезон в чемпионате мира по ралли (WRC) успешным для себя.WRC. Евгений Новиков стал вторым на «Ралли Сардинии»WRC. Евгений Новиков стал вторым на «Ралли Сардинии»Россиянин Евгений Новиков занял второе место по итогам 12-го этапа чемпионата мира по ралли (WRC) «Ралли Сардинии».Михаил Лепехов: Новиков выступит за другую команду из-за финансовых проблемРоссийский раллист Евгений Новиков будет представлять на последнем этапе чемпионата мира по ралли (WRC) другую команду из-за финансовых сложностей, заявил агентству Р-Спорт руководитель команды ALM Rally, поддерживающей Новикова в WRC, Михаил Лепехов.Евгений Новиков: Далек от того, чтобы признать величие ЛебаРоссийский раллист спокойно отреагировал на девятую победу на Ралли Франции гонщика Citroen Себастьяна Леба.Леб не будет бороться за чемпионский титул в 2013 годуВосьмикратный чемпион мира по ралли Себастьян Леб принял решение не участвовать во всех этапах чемпионата мира в следующем году.Петтер Сольберг: Одна ошибка развеяла все наши надежды на победу в Новой ЗеландииПеттер Сольберг: Одна ошибка развеяла все наши надежды на победу в Новой ЗеландииПилот заводской команды Ford Петтер Сольберг уверен, что во второй половине сезоне его коллектив все же сумеет расправиться с полосой невезения.Шумахер, Петров и Феттель примут участие в «Гонке чемпионов»Шумахер, Петров и Феттель примут участие в «Гонке чемпионов»Семикратный чемпион «Формулы-1» немец Михаэль Шумахер и россиянин Виталий Петров примут участие в «Гонки чемпионов»Новиков идет пятым после девяти спецучастков Ралли ГрецииНовиков идет пятым после девяти спецучастков Ралли ГрецииРоссийский раллист Евгений Новиков, пилотирующий «Форд», занимает пятую позицию после девяти СУ Ралли Греции. Себастьян Леб лидирует.Руководитель спортивного подразделения «Фольксваген» исключил возможность участия в «Формуле-1»Руководитель спортивного подразделения «Фольксваген» исключил возможность участия в «Формуле-1»Новый руководитель спортивного подразделения Йост Капито заявил, что «Фольксваген» не будет участвовать в «Королевских гонках».Яри-Матти Латвала пропустит Ралли Аргентины из-за перелома ключицыГонщик заводской команды «Форд» в чемпионате мира по ралли Яри-Матти Латвала пропустит Ралли Аргентины из-за перелома ключицы.Новиков стал самым молодым гонщиком, которому удалось подняться на подиум в WRCНовиков стал самым молодым гонщиком, которому удалось подняться на подиум в WRCЕвгений Новиков, ставший первым россиянином, поднявшимся на подиум на этапе чемпионата мира по ралли (WRC), попутно установил новый рекорд.Ралли Португалии. Хирвонен выиграл, Новиков стал первым россиянином на подиуме в WRCРалли Португалии. Хирвонен выиграл, Новиков стал первым россиянином на подиуме в WRCРоссиянин Евгений Новиков добился исторического достижения на этапе чемпионата мира по ралли «Ралли Португалии».Ралли Монте-Карло. Латвала попал в аварию и выбыл из гонкиИзвестный финский гонщик Яри-Матти Латвала завершил борьбу на первом этапе чемпионата мира по ралли - ралли Монте-Карло.Куда идти Петрову? Sovsport.ru помогает нашему гонщику определиться с продолжением карьерыКуда идти Петрову? Sovsport.ru помогает нашему гонщику определиться с продолжением карьеры«Советский спорт» решил разобраться, каковы шансы Виталия сохранить место в сильнейшей гоночной серии планеты, а также, куда он может податься, если место в «Больших призах» он так и не получит.Ралли Франции. Ожье стал первым, Леб и Райкконен сошлиФранцуз Себастьян Ожье из команды «Ситроен» стал победителем домашнего для себя этапа чемпионата мира в классе WRC.
Главные новости
Футбол
«Локомотив» – «Базель». Онлайн
Футбол
«Рубин» отдал полузащитника Гарсию в аренду «Леганесу»
Биатлон
Дальмайер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Антерсельве, Подчуфарова – восьмая
Хоккей
Мозякин установил рекорд по количеству заброшенных шайб в одном сезоне
Футбол
Более 80 тысяч заявок поступило на билеты на матчи Кубка конфедераций
Футбол
Болельщики не смогут поддержать «Спарту» в выездном матче ЛЕ с «Ростовом»
Гандбол
Российские гандболисты обыграли бразильцев на чемпионате мира
Хоккей
Белоруссия и Латвия подали совместную заявку на проведение ЧМ-2021
Футбол
Аргентинский форвард Расич стал игроком тульского «Арсенала»
Футбол
«Ростов» обыграл «Хэнань Цзянье»
все новости
Ралли Монте-Карло
Ралли Монте-Карло
Чемпионат мира по ралли (WRC)
Чемпионат мира по ралли (WRC)