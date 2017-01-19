Ожье выиграл шейкдаун на Ралли Монте-Карло (видео)

Новичок команды «М-Спорт», четырехкратный победитель чемпионата мира по ралли Себастьян Ожье показал лучшее время на тестовом спецучастке Ралли Монте-Карло.

С отставанием в четыре секунды вторым стал Андреас Миккельсон, выступающий в классе WRC2. Замкнул тройку лидеров партнер Ожье по команде, эстонец Отто Тянак.

Напомним, первый этап чемпионата мира - Ралли Монте-Карло проходит с 19 по 22 января.

Чемпионат мира по ралли (WRC)

Ралли Монте-Карло

Шейкдаун

1. Себастьен Ожье (Ford Fiesta WRC) – 2.18,1

2. Андреас Миккельсен (Skoda Fabia R5) +4,2

3. Отто Тянак (Ford Fiesta WRC) +6,3

4. Яри-Матти Латвала (Toyota Yaris WRC) +7,1

5. Хейден Пэддон (Hyundai i20 Coupe WRC) +7,7

6. Дани Сордо (Hyundai i20 Coupe WRC) +7,9

7. Юхо Хяннинен (Toyota Yaris WRC) +8,5

8. Тьерри Невилль (Hyundai i20 Coupe WRC) +8,8

9. Эрик Камилли (Ford Fiesta R5) +11,3

10. Ян Копецки (Skoda Fabia R5) +11,8