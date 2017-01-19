Ожье выиграл шейкдаун на Ралли Монте-Карло (видео)
Новичок команды «М-Спорт», четырехкратный победитель чемпионата мира по ралли Себастьян Ожье показал лучшее время на тестовом спецучастке Ралли Монте-Карло.
С отставанием в четыре секунды вторым стал Андреас Миккельсон, выступающий в классе WRC2. Замкнул тройку лидеров партнер Ожье по команде, эстонец Отто Тянак.
Напомним, первый этап чемпионата мира - Ралли Монте-Карло проходит с 19 по 22 января.
Чемпионат
мира по ралли (WRC)
Ралли Монте-Карло
Шейкдаун
1.
Себастьен Ожье (Ford Fiesta WRC) – 2.18,1
2. Андреас Миккельсен (Skoda Fabia R5) +4,2
3. Отто Тянак (Ford Fiesta WRC) +6,3
4. Яри-Матти Латвала (Toyota Yaris WRC) +7,1
5. Хейден Пэддон (Hyundai i20 Coupe WRC) +7,7
6. Дани Сордо (Hyundai i20 Coupe WRC) +7,9
7. Юхо Хяннинен (Toyota Yaris WRC) +8,5
8. Тьерри Невилль (Hyundai i20 Coupe WRC) +8,8
9. Эрик Камилли (Ford Fiesta R5) +11,3
10. Ян Копецки (Skoda Fabia R5) +11,8