Перенесший операцию на стопе Миранчук вернулся в расположение «Локомотива» (видео)
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, перенесший накануне операцию на стопе, вернулся в расположение команды на сборе в Испании.
21-летний футболист получил повреждение в среду на тренировке. После медицинского обследования выяснилось, что хавбеку потребуется хирургическое вмешательство.
Антон Миранчук вернулся в расположение команды в Марбелье! #БратМыСТобой pic.twitter.com/rClAhAuSzi— ФК Локомотив (@fclm_official) 19 января 2017 г.
Напомним, Миранчук находится в структуре «Локомотива» с 2011 года, но до сих пор еще не дебютировал в матчах за основную команду в чемпионате России. В 2016 году выступал на правах аренды за «Левадию», в составе которой забил 15 мячей в 35 матчах, став вице-чемпионом Эстонии. В ноябре вернулся из аренды в «Локомотив».
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