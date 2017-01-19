RuHub анонсировала список аналитиков и комментаторов на Dota Pit Season 5
Студия RuHub представила список комментаторов и аналитиков, которые будут освещать турнир Dota Pit Season 5 по Dota 2.
#Dotapit #RuHub #Dota2— Dota2 RuHub (@dota2ruhub) 18 января 2017 г.
Таланты уже на пути в Хорватию, ведь LAN-финалы пятого сезона Dota Pit начинаются уже в эту пятницу! pic.twitter.com/DuhtFgZeWN
Dota Pit League Season 5 пройдет с 20 по 22 января в городе Сплит, Хорватия. Призовой фонд чемпионата составит 125 000 долларов.
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