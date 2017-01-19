Артис Аболс: Хоккейный ЧМ может стать большим событием для маленькой Латвии

Главный тренер тольяттинской «Лады» Артис Аболс прокомментировал подачу Белоруссией и Латвией совместной заявки на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

- Латвия заждалась чемпионата мира, все-таки последний раз турнир был проведен в Латвии в 2006 году. Для любой маленькой страны турнир такого масштаба – это событие, тем более для страны, где хоккей имеет такую популярность. Надеюсь, Латвия и Белоруссия получат турнир, это будет классно, это будет большое дело для популяризации хоккея, - передает слова Аболса «Р-Спорт».

Напомним, что в Риге (Латвия) с 5 по 21 мая 2006 года прошел 70-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. В Белоруссии проводился 78-й по счету чемпионат мира, который прошел в Минске с 9 по 25 мая.