Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Эррани2:6, 2:3Макарова
Гандбол  Россия28 : 24Бразилия
Футбол  Локомотив0 : 1Базель
Теннис  Веснина6:3, 6:3Минелла
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Футбол  Алжир- : -Тунис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Артис Аболс: Хоккейный ЧМ может стать большим событием для маленькой Латвии

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер тольяттинской «Лады» Артис Аболс прокомментировал подачу Белоруссией и Латвией совместной заявки на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

- Латвия заждалась чемпионата мира, все-таки последний раз турнир был проведен в Латвии в 2006 году. Для любой маленькой страны турнир такого масштаба – это событие, тем более для страны, где хоккей имеет такую популярность. Надеюсь, Латвия и Белоруссия получат турнир, это будет классно, это будет большое дело для популяризации хоккея, - передает слова Аболса «Р-Спорт».

Напомним, что в Риге (Латвия) с 5 по 21 мая 2006 года прошел 70-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. В Белоруссии проводился 78-й по счету чемпионат мира, который прошел в Минске с 9 по 25 мая.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Артис Аболс: Я не смог настроить команду на матч с «Северсталью»Главный тренер «Лады» Артис Аболс поделился впечатлениями после матча против «Северстали» в регулярном чемпионате КХЛ. Напомним, что его команда уступила со счетом 3:4.Артис Аболс: «Лада» порадовала публику тем, что упиралась и украла у СКА одно очкоГлавный тренер «Лады» Артис Аболс поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:3 ОТ).Артис Аболс: По такой игре мы должны были забирать три очкаГлавный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение своих подопечных от «Торпедо» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Артис Аболс: Нашей команде - с каждой игрой тяжелоГлавный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение своих подопечных от «Торпедо» (1:2Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Артис Аболс: Мы полностью провалили первый периодГлавный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».Артис Аболс: Можно сказать, напугали «Ак Барс» в третьем периодеГлавный тренер «Лады» Артис Аболс подвел итоги поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Ак Барса».Артис Аболс: Мягко говоря, многовато пропускаемГлавный тренер «Лады» Артис Аболс поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика».Гендиректор «Лады»: Не удивлюсь, если завтра сообщат, что наша команда переезжает в ЛондонГенеральный директор клуба КХЛ Владимир Вдовин опроверг сообщения СМИ, что Артис Аболс будет смещен с поста главного тренера команды.Артис Аболс: Полнолуние, которое было на днях, подействовало на игру «Лады»Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Артис Аболс: «Лада» провела солидную игру с «Салаватом», но за солидную игру очки не дают.Главный тренер хоккейного клуба «Лада» Артис Аболс прокомментировал поражение своей команды от «Салавата Юлаева» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Артис Аболс: Активная игра с нашей стороны вынудила «Автомобилист» дрогнутьГлавный тренер «Лады» Артис Аболс после выездной победы над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги отметил активную игру подопечных в третьем периоде.Артис Аболс: СКА - команда немного другого уровня по сравнению с «Ладой»Главный тренер «Лады» Артис Аболс поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (1:5).Артис Аболс: У Ежова хватает мотивации доказать всем, что он может быть первым номером в «Ладе»Главный тренер «Лады» Артис Аболс поделился мнением о подготовке вратарей тольяттинской команды к сезону 2016/2017.Артис Аболс: Тренерам сборной России тяжело собрать состав воединоАртис Аболс: Тренерам сборной России тяжело собрать состав воединоГлавный тренер «Лады» объяснил проблемы сборных России и Латвии, рассказал об отъезде Гурьянова и ребрендинге тольяттинского клуба.Артис Аболс: Гурьянов должен был дождаться, когда его позовут в «Даллас», а не сам стучаться с просьбой взять егоГлавный тренер тольяттинской «Лады» рассказал об уходе из команды нападающего Дениса Гурьянова.Артис Аболс: Тренерам сборной России приходится тренировать одних, выпускать других, а рассчитывать на третьихГлавный тренер тольяттинской «Лады» поделился своим мнением о комплектовании сборной России для выступления на чемпионате мира.Аболс продолжит руководить «Ладой» в следующем сезонеГенеральный директор «Лады» Владимир Вдовин сообщил, что главный тренер Артис Аболс продолжит руководить командой в следующем сезоне.Артис Аболс: Пусть трибуны болеют против нас, но они должны быть заполненыГлавный тренер «Лады» Артис Аболс высказал свое отношение к угасающему интересу болельщиков к матчам своей команды.Артис Аболс: Сегодня у нас защитники чудилиГлавный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение в матче с минским «Динамо» - 2:3 ОТ.Артис Аболс: Отыграть два курьезных гола у «Локомотива» очень трудноГлавный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Главные новости
Футбол
«Локомотив» – «Базель». Онлайн
Футбол
«Рубин» отдал полузащитника Гарсию в аренду «Леганесу»
Биатлон
Дальмайер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Антерсельве, Подчуфарова – восьмая
Хоккей
Мозякин установил рекорд по количеству заброшенных шайб в одном сезоне
Футбол
Более 80 тысяч заявок поступило на билеты на матчи Кубка конфедераций
Футбол
Болельщики не смогут поддержать «Спарту» в выездном матче ЛЕ с «Ростовом»
Гандбол
Российские гандболисты обыграли бразильцев на чемпионате мира
Хоккей
Белоруссия и Латвия подали совместную заявку на проведение ЧМ-2021
Футбол
Аргентинский форвард Расич стал игроком тульского «Арсенала»
Футбол
«Ростов» обыграл «Хэнань Цзянье»
все новости
Артис Аболс
Артис Аболсвсе новости