Ольга Подчуфарова: Ощущаю себя некомфортно, показывая такие результаты

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова поделилась впечатлениями после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

– Настрой перед гонкой был злой. Я некомфортно себя ощущаю, показывая такие результаты. В голову лезут всякие мысли. Поэтому настраивалась на хорошую стрельбу.

На последний рубеж я старалась подойти с максимально трезвой головой, проконтролировать все мышечные ощущения. Думаю, промахи случились из-за того, что попала не в самую выгодную ветровую ситуацию.

На последнем круге показала ту скорость, на которую я способна на данный момент. Имея опыт выступления здесь, иначе прошла некоторые участки трассы. Состояние сегодня было неплохое, удавалось удерживать дистанционную скорость.

Несмотря на прошлогодний успех здесь, сегодня я приехала на гонку в слегка пасмурном настроении. Но пришла на стадион – тут светит солнце, много болельщиков, играет музыка. Сама атмосфера настраивает на то, чтобы ты ходил и улыбался, – передает слова Подчуфаровой официальный сайт Союза биатлонистов России.

Победу в гонке одержала немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер. Подчуфарова с двумя промахами финишировала 8-й, отстав от победительницы этапа на 1 минуту и 39 секунд.