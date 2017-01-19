«Магнитка» обыграла «Авангард» благодаря дублю Зарипова
Магнитогорский «Металлург» дома взял верх над «Авангардом» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Сергей Мозякин, Данис Зарипов (дважды) и Оскар Осала, у гостей - Илья Михеев и Николай Лемтюгов. Отметим, что Мозякин, забросив свою 37-ю шайбу в нынешнем чемпионате, установил рекорд по количеству голов в одном сезоне.
«Магнитка» взяла у омичей реванш за поражение, которая она потерпела накануне (3:5).
Уральский клуб по-прежнему лидирует в Восточной конференции, сибирская команда идет в ней второй.
23 января «Металлург» сыграет на выезде с «Локомотивом», а «Авангард» 25 января встретится в гостях с «Ладой».
Матч
Металлург Мг - Авангард - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Голы:
Мозякин (Зарипов, Береглазов), 14:12 (1:0). Михеев (Медведев, Фурх), 23:51 (1:1). Зарипов (Мозякин, Коварж), 33:35 (2:1). Зарипов (Коварж, Береглазов), 57:31 (3:1). Осала 58:42 (4:1). Лемтюгов (Медведев, Мартынов), 59:51 (4:2).
Место и дата
19 января 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция