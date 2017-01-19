«Магнитка» обыграла «Авангард» благодаря дублю Зарипова

Магнитогорский «Металлург» дома взял верх над «Авангардом» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Сергей Мозякин, Данис Зарипов (дважды) и Оскар Осала, у гостей - Илья Михеев и Николай Лемтюгов. Отметим, что Мозякин, забросив свою 37-ю шайбу в нынешнем чемпионате, установил рекорд по количеству голов в одном сезоне.

«Магнитка» взяла у омичей реванш за поражение, которая она потерпела накануне (3:5).

Уральский клуб по-прежнему лидирует в Восточной конференции, сибирская команда идет в ней второй.

23 января «Металлург» сыграет на выезде с «Локомотивом», а «Авангард» 25 января встретится в гостях с «Ладой».