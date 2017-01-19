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Дзагоев восстановился после повреждения спины

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев восстановился после небольшого повреждения спины.

«Алан Дзагоев восстановился после небольшого повреждения спины и вечернюю тренировку проведет в общей группе», - сообщает официальный твиттер армейцев.

Напомним, футболист ЦСКА проводят первый сбор в испанском городе Кампоаморе.

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