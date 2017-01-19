Дзагоев восстановился после повреждения спины
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев восстановился после небольшого повреждения спины.
«Алан Дзагоев восстановился после небольшого повреждения спины и вечернюю тренировку проведет в общей группе», - сообщает официальный твиттер армейцев.
Алан Дзагоев восстановился после небольшого повреждения спины и вечернюю тренировку проведёт в общей группе #ЦСКАвКампоаморе pic.twitter.com/X9CiwvoPxR— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 19 января 2017 г.
Напомним, футболист ЦСКА проводят первый сбор в испанском городе Кампоаморе.
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