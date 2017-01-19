Сергей Шишкарев: Победа над бразильцами была важна в эмоциональном плане

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев поделился впечатлениями от игры мужской сборной России по гандболу против бразильцев.

- Сегодняшняя победа была важна в эмоциональном плане. Настраиваться на выигрыш после поражения всегда сложнее, а сейчас фон хороший, значит, мы можем и должны играть. Плюс, перед стартом плей-офф у нас есть день в запасе, будет время на подготовку и изучение соперника, - цитирует Шишкарева «Р-Спорт».

Напомним, что сборная России в четверг, 19 января, взяла верх над командой Бразилии в пятом, заключительном туре группового этапа чемпионата мира, проходящего во Франции со счетом 28:24.

После этой победы сборная России набрала 6 очков и заняла третье место в группе А. Российская команда обыграла на групповом этапе бразильцев, поляков и японцев, уступив сборным Франции и Норвегии.

Добавим, что соперник команды Дмитрия Торгованова в 1/8 финала турнира определится по итогам матча сборных Испании и Словении, который начнется в 22:45 мск.