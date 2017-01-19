Кейн, Наингголан и Верратти – лучшие в 18-й команде недели FIFA 17
Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих игроков формируется команда, которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.
Лучшими в 18-й команде недели стали: Харри Кейн («Тоттенхэм), Марко Верратти («ПСЖ»), Раджа Наингголан («Рома») и Александр Ляказетт («Лион»).
3 goals and a third IF for @HKane in #TOTW18, alongside SIF @OfficialRadja and SIF @LacazetteAlex! Full team: https://t.co/jKGJuHV6uG pic.twitter.com/VCxgLHLzLT— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 18 января 2017 г.
Ни один из игроков чемпионата России в нынешнюю команду не попал.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически