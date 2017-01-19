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Роберт Мак: Игры против команд вроде «Видеотона» гораздо лучше, чем простые тренировки

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак рассказал, как проходят сборы петербургского клуба в ОАЭ.

— Всегда здорово, когда есть возможность работать в хороших, солнечных условиях. Конечно, мы здесь не загораем, а готовимся к продолжению сезона в чемпионате и Лиге Европы. Мы упорно работаем и проводим довольно непростые матчи.

Это гораздо лучше, чем просто тренироваться. Когда мы встречаемся с сильными командами вроде «Видеотона», то получаем возможность еще лучше подготовиться к сезону и понять, в каком состоянии сейчас находимся.

— В российском чемпионате довольно большая пауза между половинами сезона. Это для вас в новинку?
— Да, я уже даже не помню, когда играл в официальном матче. Раньше у меня было максимум 10 дней отпуска. Я всегда играл в январе, так ощущения необычные. Но ничего страшного — мы на сборах, ближайшая игра Лиги Европы уже в феврале и время пройдет незаметно. Хотим быть готовы и поэтому упорно работаем каждый день.

— Вы что-то еще успеваете делать, кроме привычного графика «тренировка — обед — тренировка — ужин»?
— Каждый день проходит именно так — мы на сборах, чтобы работать. Вечером ходим на массаж, медицинские процедуры и тренируемся без выходных. Если вдруг случается свободное время, выходим на пляж, но в основном перемещаемся между футбольным полем и отелем, — приводит слова Мака официальный сайт «Зенита».

Напомним, тренировочный сбор «Зенита» в ОАЭ проходит с 11 по 22 января. 14 числа сине-бело-голубые сыграли вничью с «Айнтрахтом» из Франкфурта (0:0), 16 января подопечные Мирчи Луческу обыграли китайский «Чанчунь Ятай» (5:2), 17 числа петербургский клуб обыграл молодежную команду оманского «Сохара» (14:1), а на следующий день сыграл вничью с «Видеотоном» (1:1). Следующий матч «Зенит» проведет 20 января с ташкентским «Локомотивом».

Роберт Мак перешел в «Зенит» из греческого ПАОКа летом 2016 года. Словак заключил с сине-бело-голубыми четырехлетний контракт. В сезоне 2016/2017 полузащитник провел в чемпионате России 15 матчей и забил пять голов.

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