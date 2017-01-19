«Югра» в гостях переиграла «Автомобилист»
Хоккеисты «Югры» взяли верх в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» со счетом 2:0.
Заброшенными шайбами у гостей отметились Евгений Лапенков и Виталий Шулаков. Второй «сухой» матч в сезоне на свой счет записал голкипер «Югры» Александр Шарыченков.
В следующем матче 24 января «Автомобилист» в гостях сыграет с минским «Динамо». В тот же день «Югра» в Риге встретится с местным «Динамо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Автомобилист - Югра - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Лапенков (Людучин, Акмальдинов), 34:07 (0:1). Шулаков (Хлыстов, A. Yaremchuk), 45:21 (0:2).
Место и дата
19 января 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция
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