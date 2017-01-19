«Куньлунь» на выезде обыграл «Трактор»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» на домашнем льду проиграл «Куньлуню» со счетом 1:3.

В составе победителей голами отметились Тобиас Виклунд, Зак Юйэнь и Дамьен Флери, а у хозяев льда единственную шайбу забросил Дмитрий Пестунов.

«Трактор» с 84 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Куньлунь» в ней же расположился на седьмой строчке, имея в активе 74 балла.

В следующем туре челябинская команда 23 января сыграет на выезде с московским «Динамо», а подопечные Владимира Юрзинова 26 января примут «Слован».

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