Карякин проиграл Адхибану в Вейк-ан-Зее
Бывший претендент на шахматную корону российский гроссмейстер Сергей Карякин проиграл индийцу Башкарану Адхибану на супертурнире в голландском Вейк-ан-Зее.
Это была партия 5-го тура. Карякин играл белыми и сдался на 31-м ходу.
Ранее вничью завершилась партия между еще одним российским гроссмейстером Яном Непомнящим (который играл белыми фигурами), и чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Соперники подписали мир на 28-м ходу.
Партии 5-го тура еще продолжаются.
Состав участников: Магнус Карлсен (Норвегия, 2840), Уэcли Со (США, 2808), Сергей Карякин (Россия, 2785), Левон Аронян (Армения, 2780), Аниш Гири (Нидерланды, 2773), Ян Непомнящий (Россия, 2767), Пентала Харикришна (Индия, 2766), Павел Эльянов (Украина, 2755), Радослав Войташек (Польша, 2750), Дмитрий Андрейкин (Россия, 2736), Вэй И (Китай, 2706), Рихард Раппорт (Венгрия, 2702), Люк ван Вели (Нидерланды, 2695), Башкаран Адхибан (Индия, 2653).
Положение после 4-х туров.
1. Эльянов – 3,5;
2-3. Карлсен, Со – по 3;
4-5. Карякин, Харикришна – по 2,5;
6-9. Вэй И, Аронян, Андрейкин, Гири – по 2;
10-11. Непомнящий, Войташек – по 1,5;
12-13. Раппорт, Адхибан – по 1;
14. ван Вели – 0,5.