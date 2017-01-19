«Арсенал» упустил победу над «Лудогорцем»
Футболисты тульского «Арсенала» не смогли удержать победный счет в товарищеском матче против болгарского «Лудогорца».
Счет в мачте на 64-й минуте мяч в свои ворота срезал украинский легионер «Лудогорца» Игорь Пластун. Однако спустя десять минут болгарский клуб ответили точным выстрелом бразильского нападающего Жоау Паулу.
Контрольный матч
Арсенал –
Лудогорец – 1:1 (0:0)
Голы: Пластун (64, в свои ворота) – 1:0, Пауло (74) – 1:1
«Арсенал»: Габулов (Левашов, 46), Беляев (Браун Форбс, 68), Вергара (Рукас, 46), Денисов, Ершов, Бурчану (Буранов, 73), Стеклов (Мингазов, 86), Максимов (Шевченко, 63), Комбаров (Хагуш, 70), Горбатенко, Бурмистров (Власов, 57).
«Лудогорец» (первый
тайм): Стоянов, Минеев, Моци, Терзиев,
Василев, Абель, Лукас, Вандерсон, Лукоки,
Кишеру, Жуниор Кишада.
«Лудогорец» (второй тайм): Сантос, Сисиньо, Пластун, Паломиньо, Натаниэль, Дяков, Кампаньяро, Кафу, Марселиньо, Мисиджан, Пауло.
Добавим, что в следующем контрольном матче 1 февраля «Арсенал» встретится с «Марибором».