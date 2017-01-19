«Ростов» завершил программу первого сбора, который проходил в Абу-Даби

В ОАЭ футболисты «Ростова» тренировались с 6 января и провели два контрольных матча. 13 числа желто-синие обыграли «Аль –Хиляль» (4:1), а сегодня «Хэнань Цзянье» (3:1).

Сегодня ночью самолет с футболистами «Ростова» отправится в Россию.

Второй сбор донской команды стартует 25 января. Он пройдет в Турции и продлится до 6 февраля. Ожидается, что «Ростов» проведет четыре контрольных матча.