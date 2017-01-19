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СКА установил рекорд по заброшенным шайбам в КХЛ за сезон

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Шайба Ильи Ковальчука с передачи Егора Яковлева в ворота «Йокерита» стала 216-й для СКА в регулярном чемпионате КХЛ. 

Предыдущий рекорд принадлежал «Салавату Юлаеву»: в сезоне 2009/2010 уфимцы забросили 215 шайб в 56 матчах. СКА забросил 216 шайб в 51-м матче.

Напомним, СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 118 очков. Петербуржцы победили в 40 матчах. 

Рекорд по количеству побед в регулярном чемпионате принадлежит ЦСКА (в сезоне 2015/16) и «Салавату Юлаеву» (в сезоне 2008/09). Обе команды выиграли по 43 матча. 

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