«Молодежка» «Спартака» крупно уступила «Астре»
Молодежная команда московского «Спартака» крупно уступила румынской «Астре» (0:4) в первом контрольном матче на кипрском сборе.
Соперником российской команды должен был стать второй состав «Астры», но на встречу соперник заявил большинство футболистов основного состава. В нынешнем национальном чемпионате «Астра» занимает седьмое место.
«Спартак» (мол.) - «Астра» (Румыния) - 0:4 (0:2)
Лимассол. Стадион «Гермасойя»
Судья: П. Петров (Болгария)
«Спартак»: Аверкиев, Феофилактов (Мохбалиев, 46), Миронов (к) (Актисов, 46), Костылев (Петрунин, 46), Красильниченко (Сазонов, 59), Володкин (Горовых, 46), Орехов (Пацев, 46), С. Бакаев (Киселёв, 46), Прошляков (Гордеочук, 46), Никулин (Игнатов, 46), Юсупов (Костюков, 46).
Запасные: Козлов, Лазарев.
Голы: 0:1 Никулае (23). 0:2 Ловин (35, с пенальти). 0:3 Флоря (72). 0:4 А. Ионица (75).