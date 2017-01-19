«Локомотив» в меньшинстве упустил ничью в матче с «Базелем»

В товарищеском матче «Локомотив» проиграл «Базелю» со счетом 1:2.

Счет в матче на 31-й минуте открыл нападающий швейцарской команды Марко Янко. На 61-й минуте железнодорожники в меньшинстве отыграли один мяч, отличился Артем Галаджан. За пять минут до финального свистка Андраж Шпорар забил с передачи Мануэля Аканджине, принеся тем самым победу «Базелю».

На 35-й минуте защитник московской команды Тарас Михалик получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Напомним, железнодорожники проводят первый сбор в Испании. В следующем матче «Локомотив» 22 января встретится с болгарским ЦСКА.