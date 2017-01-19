«Локомотив» в меньшинстве упустил ничью в матче с «Базелем»
В товарищеском матче «Локомотив» проиграл «Базелю» со счетом 1:2.
Счет в матче на 31-й минуте открыл нападающий швейцарской команды Марко Янко. На 61-й минуте железнодорожники в меньшинстве отыграли один мяч, отличился Артем Галаджан. За пять минут до финального свистка Андраж Шпорар забил с передачи Мануэля Аканджине, принеся тем самым победу «Базелю».
На 35-й минуте защитник московской команды Тарас Михалик получил вторую желтую карточку и покинул поле.
Напомним, железнодорожники проводят первый сбор в Испании. В следующем матче «Локомотив» 22 января встретится с болгарским ЦСКА.
Матч
Локомотив - Базель - 1:2 (0:1)
Голы
Янко 31 (0:1). Галаджан 61 (1:1). Шпорар 83 (1:2).
Состав
Локомотив: Абаев (Коченков, 46), Михалик (Лапшов, 38), Янбаев (Ротенберг, 78), Денисов В., Касаев (Галанин, 46), Н'Динга (Натхо, 68), Коломейцев (Лысов, 79), Миранчук А. (Макаров, 83), Баринов, Денисов И. (Макоев, 83), Портнягин (Галаджан, 46)
Базель: Вацлик, Ланг, Баланта, Сухи, Петретта, Буа (Эльюнусси, 46), Франссон, Дзуффи, Бьярнасон, Дельгадо, Янко (Шпорар, 46)
Предупреждения:
Янбаев, 19 - нет
Удаления:
Михалик, 35 - нет
Место и дата
19 января 18:00, Мунисипал де Марбелья, Текстовая трансляция