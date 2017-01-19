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Президент «Атлетико» опроверг слухи об уходе Гризманна из команды

Источник:  Goal.comКомментарии

Президент «Атлетико» Энрике Сересо опроверг слухи о возможном переходе форварда клуба Антуана Гризманна в «Манчестер Юнайтед».

- Я могу сказать, что Гризманн будет игроком «Атлетико» в течение долгого времени, - цитирует Сересо портал Goal со ссылкой на телевизионное шоу Minuto #0.

Ранее ряд английских СМИ распространили информацию о том, что 25-летний нападающий мадридского клуба уже согласовал условия личного контракта с британским клубом.

Напомним, что по информации The Independen «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести игрока сборной Франции летом 2017 года.

В текущем сезоне Антуан Гризманн провел 25 матчей за «Атлетико» и забил 12 мячей при шести голевых передачах.

По данным Transfermarkt нынешняя стоимость форварда оценивается в 68 миллионов фунтов.

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