Данис Зарипов: Встречались команды, которые умеют играть в настоящий русский хоккей
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Заприпов поделился мнением об игре регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».
– Вчера вот тоже интересная игра была,
но там удача была на стороне «Авангарда».
В принципе, у нас там было достаточно
моментов, которые можно было реализовать
и выйти вперед. Но так сложилось, что мы
этим не воспользовались, а в ответ
получали голы. Сегодняшний матч был не
менее интересным и для зрителей, и для
игроков – встречались два лидера, две
команды, которые умеют играть в настоящий
русский хоккей. Доказательство тому –
обилие голов и красивых комбинаций.
Думаю, что всем понравилось! Тех, кто
болел за «Металлург» – поздравляю с
победой! - передает слова Зарипова пресс-служба магнитогорского клуба.
Напомним, что в четверг, 19 января, магнитогорский «Металлург» переиграл «Авангард» в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2. Данис Зарипов отметился дублем в этой встрече.
Матч
Металлург Мг - Авангард - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Голы:
Мозякин (Зарипов, Береглазов), 14:12 (1:0). Михеев (Медведев, Фурх), 23:51 (1:1). Зарипов (Мозякин, Коварж), 33:35 (2:1). Зарипов (Коварж, Береглазов), 57:31 (3:1). Осала 58:42 (4:1). Лемтюгов (Медведев, Мартынов), 59:51 (4:2).
Место и дата
19 января 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция