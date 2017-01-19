Данис Зарипов: Встречались команды, которые умеют играть в настоящий русский хоккей

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Заприпов поделился мнением об игре регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».

– Вчера вот тоже интересная игра была, но там удача была на стороне «Авангарда». В принципе, у нас там было достаточно моментов, которые можно было реализовать и выйти вперед. Но так сложилось, что мы этим не воспользовались, а в ответ получали голы. Сегодняшний матч был не менее интересным и для зрителей, и для игроков – встречались два лидера, две команды, которые умеют играть в настоящий русский хоккей. Доказательство тому – обилие голов и красивых комбинаций. Думаю, что всем понравилось! Тех, кто болел за «Металлург» – поздравляю с победой! - передает слова Зарипова пресс-служба магнитогорского клуба.



Напомним, что в четверг, 19 января, магнитогорский «Металлург» переиграл «Авангард» в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2. Данис Зарипов отметился дублем в этой встрече.