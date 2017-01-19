Евгений Тимкин: Накал в матче с «Авангардом» был запредельный

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Евгений Тимкин поделился мнением об игре регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».

– Конечно, сегодня все полностью отдались борьбе. Ничего, сейчас будет небольшой перерыв и нормально восстановимся от таких нагрузок.

– На что тренеры делали акцент перед этой игрой?

– Лезть на ворота, сыграть более активно в зоне «Авангарда», не давать им покидать свою зону. Каждый знает, как играть – сезон не маленький.

– Каково ваше мнение по поводу вот таких сдвоенных матчей?

– Так составлен календарь. Ничего страшного – мы с Омском были в равных условиях. Ничего особенного. Тем более ведь в НХЛ такой формат игр «день за днем» практикуется.

– Может быть, они чем-то напоминают формат плей-офф по своему накалу?

– Пожалуй нет – сезон это сезон, а плей-офф это плей-офф. Но сегодня накал был запредельный, тем более, что вчера немного неудачно сыграли и очень хотелось реабилитироваться, - рассказал Тимкин в интервью официальному сайту «Металлурга».

Напомним, что в четверг, 19 января, магнитогорский «Металлург» переиграл «Авангард» в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.