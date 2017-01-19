Евгений Тимкин: Накал в матче с «Авангардом» был запредельный
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Евгений Тимкин поделился мнением об игре регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».
– Конечно, сегодня все полностью отдались борьбе. Ничего, сейчас будет небольшой перерыв и нормально восстановимся от таких нагрузок.
– На что тренеры делали акцент перед
этой игрой?
– Лезть на ворота, сыграть более активно в зоне «Авангарда», не давать им покидать свою зону. Каждый знает, как играть – сезон не маленький.
– Каково ваше мнение по поводу вот
таких сдвоенных матчей?
– Так составлен календарь. Ничего страшного – мы с Омском были в равных условиях. Ничего особенного. Тем более ведь в НХЛ такой формат игр «день за днем» практикуется.
– Может быть, они чем-то напоминают
формат плей-офф по своему накалу?
– Пожалуй нет – сезон это сезон, а плей-офф это плей-офф. Но сегодня накал был запредельный, тем более, что вчера немного неудачно сыграли и очень хотелось реабилитироваться, - рассказал Тимкин в интервью официальному сайту «Металлурга».
Напомним, что в четверг, 19 января, магнитогорский «Металлург» переиграл «Авангард» в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.
Матч
Металлург Мг - Авангард - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Голы:
Мозякин (Зарипов, Береглазов), 14:12 (1:0). Михеев (Медведев, Фурх), 23:51 (1:1). Зарипов (Мозякин, Коварж), 33:35 (2:1). Зарипов (Коварж, Береглазов), 57:31 (3:1). Осала 58:42 (4:1). Лемтюгов (Медведев, Мартынов), 59:51 (4:2).
Место и дата
19 января 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция