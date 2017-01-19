Илья Воробьев: Сегодня против «Авангарда» сыграли намного лучше, чем вчера

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».

– Мы сегодня сыграли намного лучше, чем вчера. Игра получилась. Я благодарен ребятам.

– На подготовку к этому матчу было меньше суток. На что делали упор при разборе соперника?

– Ну, например, в первой игре в первые десять минут у соперника были классные прямые атаки. Тут вот немного поменяли, поработали. В общем – готовились, - цитирует Воробьева пресс-служба магнитогорской команды.

Напомним, что в четверг, 19 января, магнитогорский «Металлург» переиграл «Авангард» в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.