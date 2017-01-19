Илья Воробьев: Сегодня против «Авангарда» сыграли намного лучше, чем вчера
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».
– Мы сегодня сыграли намного лучше, чем вчера. Игра получилась. Я благодарен ребятам.
– На подготовку к этому матчу было
меньше суток. На что делали упор при
разборе соперника?
– Ну, например, в первой игре в первые десять минут у соперника были классные прямые атаки. Тут вот немного поменяли, поработали. В общем – готовились, - цитирует Воробьева пресс-служба магнитогорской команды.
Напомним, что в четверг, 19 января, магнитогорский «Металлург» переиграл «Авангард» в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.
Матч
Металлург Мг - Авангард - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Голы:
Мозякин (Зарипов, Береглазов), 14:12 (1:0). Михеев (Медведев, Фурх), 23:51 (1:1). Зарипов (Мозякин, Коварж), 33:35 (2:1). Зарипов (Коварж, Береглазов), 57:31 (3:1). Осала 58:42 (4:1). Лемтюгов (Медведев, Мартынов), 59:51 (4:2).
Место и дата
19 января 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция