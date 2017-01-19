Федор Канарейкин: «Авангарду» не хватило эмоций после вчерашней игры с «Магниткой»
Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга».
– Хочу поздравить «Металлург» с победой. Всех людей – с большим праздником. Что касается нас… Наверное, нам не хватило эмоций после вчерашней игры. И, главное, не хватило состава. Отсюда и вытекающие последствия – игра в неравных составах, например. Пробовали потерпеть, но нечем было подпереть эту нашу идею. Сыграли матч с очень хорошим соперником и, к сожалению, в конечном итоге не удалось доработать до положительного результата, - цитирует Канарейкина пресс-служба магнитогорской команды.
Напомним, что в четверг, 19 января, магнитогорский «Металлург» переиграл «Авангард» в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.
Матч
Металлург Мг - Авангард - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Голы:
Мозякин (Зарипов, Береглазов), 14:12 (1:0). Михеев (Медведев, Фурх), 23:51 (1:1). Зарипов (Мозякин, Коварж), 33:35 (2:1). Зарипов (Коварж, Береглазов), 57:31 (3:1). Осала 58:42 (4:1). Лемтюгов (Медведев, Мартынов), 59:51 (4:2).
Место и дата
19 января 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция