Федор Канарейкин: «Авангарду» не хватило эмоций после вчерашней игры с «Магниткой»

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга».

– Хочу поздравить «Металлург» с победой. Всех людей – с большим праздником. Что касается нас… Наверное, нам не хватило эмоций после вчерашней игры. И, главное, не хватило состава. Отсюда и вытекающие последствия – игра в неравных составах, например. Пробовали потерпеть, но нечем было подпереть эту нашу идею. Сыграли матч с очень хорошим соперником и, к сожалению, в конечном итоге не удалось доработать до положительного результата, - цитирует Канарейкина пресс-служба магнитогорской команды.

Напомним, что в четверг, 19 января, магнитогорский «Металлург» переиграл «Авангард» в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.