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Киберфутболист ФК «Валенсия»: Пусть «Спартак» наконец станет чемпионом

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Киберфутболист испанского футбольного клуба «Валенсия» Давид «DavidSP» Сориано в интервью cyber.sports.ru рассказал о тренировках, о уровне игроков по FIFA у футбольных клубов, поделился мнением о Алане Дзагоеве и фифере «Спартака» Сергее «Kefir» Никифорове.

О тренировках

8-часовые тренировки у меня в основном перед турнирами, а в обычное время по 4-5 часов. Это игра по сети, и обязательно против сильных соперников. Нет смысла выбирать компьютер, если хочешь развиваться. Надо тренироваться с ребятами из той же категории, как и ты. 

О уровне киберфутболистов футбольных клубов

У всех он одинаково высокий, потому что в каждой из команд лучшие киберспортсмены из своих стран. Но самый опасный соперник — это ПСЖ. Вот у кого лучшая команда в мире.

О Сергее «Kefir» Никифорове

Он неплохо атакует, но иногда слабоват в защите, так что я бы поработал именно над обороной. Он очень молод и точно продолжит развиваться, чтобы стать большим игроком в мире киберспорта. К тому же он отличный парень, мы с ним сфотографировались, хотя после турнира больше не общались. Передам привет, и пусть его «Спартак» наконец станет чемпионом!

О выборе команды в FIFA

Уровень команды, конечно, влияет, но в FIFA выигрывает человек с пультом в руках — и в итоге все зависит от него. Хотя если бы Кефир играл не за «Спартак», а за «Барселону», наверное, мне было бы чуть сложнее.

О Дзагоеве

Дзагоев [произносит «Сагоев»]. Вроде бы, в России он самый талантливый игрок и еще постоянно выпадает у меня в паках. Алан здорово обороняется и умеет сыграть в атаке, он очень напоминает Луку Модрича.

Напомним, что в финальном матче Strawberry Fields Cup 2016 Сергей Никифоров обыграл Давид Сориано со счетом 2:1. Весь призовой фонд в 5 000 долларов был передан в благотворительный фонд «Галчонок» для помощи семье Ищук.

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