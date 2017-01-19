Рязанцев проводит сбор с «Зенитом-2»

Хави Гарсия: «Спартак» имеет небольшое преимущество перед «Зенитом», потому что не будет участвовать в еврокубках

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия рассказал, в чем «Спартак» имеет преимущество перед питерским клубом в борьбе за золотые медали чемпионата России.