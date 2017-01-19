«Зенит» присматривается к защитнику «Шальке» Настасичу
Футбольный клуб «Зенит» рассматривает кандидатуру защитника «Шальке» и сборной Сербии Матия Настасича, сообщает федеральное агентство новостей.
23-летний футболист ранее два сезона провел в «Фиорентине», стал чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити». В 2015 году перешел в «Шальке» за 9,5 миллионов евро.
В нынешнем сезоне серб принял участие в 16 матчах немецкой команды и отдал одну результативную передачу. За национальную сборную Настасич сыграл 23 матча.
По данным transfermarkt.de, стоимость защитника составляет 12 миллионов евро.
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