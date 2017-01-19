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Тунис обыграл Алжир на Кубке Африки

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная Алжира уступила команде Туниса на проходящем в Габоне Кубке Африки.

Матч второго тура группы В завершился со счетом 2:1. Авторами забитых мячей стали Айсса Манди (50-я минута - автогол) и Наим Слити, у алжирцев - Софьян Ханни.

Тунис набрал первые три очка и догнал лидирующий Сенегал, у которого игра в запасе. У Алжира одно очко и четвертое место.

Следующие игры в этом квартете пройдут 23 января: Алжир сыграет с Сенегалом, а Тунис – с Зимбабве.

Матч

Алжир - Тунис - 1:2 (0:0)

Голы

Манди 50 (0:1 - автогол). Слити 66 (0:2 - пен.). Ханни 90 (1:2).

Состав

Алжир: Асселах, Гулам, Манди, Бенсебайни, Мефтах, Марез, Бенталеб, Браими (Ханни, 75), Гедиура (Абед, 90), Геззаль (Бунеджа, 69), Слимани

Тунис: Матлути А. (Жриди, 87), Бен Юссеф, Абденнур, Наггуез, Маалул, Хазри (Аль Якуби, 73), Бен Амор, Слити, Сасси, Мсакни, Акаичи (Хенисси, 78)

Предупреждения:

Гедиура, 14; Мефтах, 31; Гулам, 65 - Маалул, 45

Судья:

Бернард Камилле (Сейшельские острова)

Место и дата

19 января 19:00, Стад де Францевилль, Онлайн-трансляция

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