Тунис обыграл Алжир на Кубке Африки

Сборная Алжира уступила команде Туниса на проходящем в Габоне Кубке Африки.

Матч второго тура группы В завершился со счетом 2:1. Авторами забитых мячей стали Айсса Манди (50-я минута - автогол) и Наим Слити, у алжирцев - Софьян Ханни.

Тунис набрал первые три очка и догнал лидирующий Сенегал, у которого игра в запасе. У Алжира одно очко и четвертое место.

Следующие игры в этом квартете пройдут 23 января: Алжир сыграет с Сенегалом, а Тунис – с Зимбабве.