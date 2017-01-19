Тунис обыграл Алжир на Кубке Африки
Сборная Алжира уступила команде Туниса на проходящем в Габоне Кубке Африки.
Матч второго тура группы В завершился со счетом 2:1. Авторами забитых мячей стали Айсса Манди (50-я минута - автогол) и Наим Слити, у алжирцев - Софьян Ханни.
Тунис набрал первые три очка и догнал лидирующий Сенегал, у которого игра в запасе. У Алжира одно очко и четвертое место.
Следующие игры в этом квартете пройдут 23 января: Алжир сыграет с Сенегалом, а Тунис – с Зимбабве.
Матч
Голы
Манди 50 (0:1 - автогол). Слити 66 (0:2 - пен.). Ханни 90 (1:2).
Состав
Алжир: Асселах, Гулам, Манди, Бенсебайни, Мефтах, Марез, Бенталеб, Браими (Ханни, 75), Гедиура (Абед, 90), Геззаль (Бунеджа, 69), Слимани
Тунис: Матлути А. (Жриди, 87), Бен Юссеф, Абденнур, Наггуез, Маалул, Хазри (Аль Якуби, 73), Бен Амор, Слити, Сасси, Мсакни, Акаичи (Хенисси, 78)
Предупреждения:
Гедиура, 14; Мефтах, 31; Гулам, 65 - Маалул, 45
Судья:
Бернард Камилле (Сейшельские острова)
Место и дата
19 января 19:00, Стад де Францевилль, Онлайн-трансляция