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Валерий Непомнящий: Моуринью сбился на примитивный футбол

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мнением о гЖозе Моуринью и Юргене Клоппе.

- Работу тренера можно оценить по двум категориям: растёт ли его команда и добивается ли она результатов. По этим показателям судить очень просто. Большинство ведущих тренеров сейчас на виду и на слуху. Но лично мне очень симпатичен Юрген Клопп. Вы знаете, это человек, который сделал себя сам. Я не хочу сказать, что он завоевал множество титулов, но то, как он растет и каким образом он передает свою философию своим игрокам — это мне очень нравится.

Если говорить о других специалистах, то Жозе Моуринью мне не очень симпатичен. Но я очень его уважаю, как специалиста. Дело в том, что его умение внушить игрокам дух победителей где-то потерялось Из-за этого ему приходится в некоторых ситуациях быть немного эпатажным перед своими коллегами и журналистами. Плюс сейчас он сбился на достаточно примитивный футбол. Но пять же, это сугубо мое мнение, - заявил Непомнящий в эфире «Спорт FM».

Напомним, что возглавляемый немецким специалистом «Ливерпуль», набрав в 21 встрече чемпионата Англии 45 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» под руководством Моуринью находится на шестом месте, имея в активе 40 очков.

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