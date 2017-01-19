Олег Знарок: Против «Йокерита» СКА отвратительно сыграл в обороне
Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о поражении от «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:5).
- Отвратительная игра в обороне. Этим все сказано.
- В двух последних матчах против «Йокерита» в воротах играх Микко Коскинен. Может, у него патриотические чувства перехлестывают, раз он пропускает?
- Может, перехлестывают - я не знаю. Если не победили, значит, перехлестывают. Но у нас есть программа, график, по которому играют вратари, если только не происходит какой-то форс-мажор.
- Не сказалась на результате жесткая игра соперника?
- Совершенно нет. Мы тоже играли жестко и грубо в каких-то моментах, - передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА проиграл «Йокериту» со счетом 3:5. В составе петербургского клуба дубль оформил Илья Ковальчук, еще один гол забил Евгений Дадонов. У финнов два раза отличился Томми Хухтала, по шайбе забросили Ессе Йоэнсуу, Оливер Лауридсен и Пекка Йормакка.
Следующий матч СКА проведет 23 января в гостях против «Сочи». Финский клуб на следующий день дома сыграет с «Барысом» из Астаны.
После 51 матча армейцы лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 118 очков. Команда Юкки Ялонена, сыграв столько же матчей, занимает восьмую строчку с 78 очками.
Матч
СКА - Йокерит - 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)
Голы:
Ковальчук (Гусев, Шипачёв), 5:41 (1:0 - бол.). Ковальчук (Яковлев), 11:33 (2:0). Йоэнсуу (Ниеми), 21:28 (2:1). Лауридсен (Марьямяки, Талая), 22:35 (2:2). Хухтала (Анттила), 28:07 (2:3). Дадонов (Шипачёв, Хафизуллин), 34:09 (3:3 - бол.). Хухтала (Анттила, Виртанен), 46:51 (3:4). Йормакка (Яакола, Регин), 50:10 (3:5).
Место и дата
19 января 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция