Олег Знарок: Против «Йокерита» СКА отвратительно сыграл в обороне

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о поражении от «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:5).

- Отвратительная игра в обороне. Этим все сказано.

- В двух последних матчах против «Йокерита» в воротах играх Микко Коскинен. Может, у него патриотические чувства перехлестывают, раз он пропускает?

- Может, перехлестывают - я не знаю. Если не победили, значит, перехлестывают. Но у нас есть программа, график, по которому играют вратари, если только не происходит какой-то форс-мажор.

- Не сказалась на результате жесткая игра соперника?

- Совершенно нет. Мы тоже играли жестко и грубо в каких-то моментах, - передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА проиграл «Йокериту» со счетом 3:5. В составе петербургского клуба дубль оформил Илья Ковальчук, еще один гол забил Евгений Дадонов. У финнов два раза отличился Томми Хухтала, по шайбе забросили Ессе Йоэнсуу, Оливер Лауридсен и Пекка Йормакка.

Следующий матч СКА проведет 23 января в гостях против «Сочи». Финский клуб на следующий день дома сыграет с «Барысом» из Астаны.

После 51 матча армейцы лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 118 очков. Команда Юкки Ялонена, сыграв столько же матчей, занимает восьмую строчку с 78 очками.