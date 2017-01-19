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Юрий Газинский: В искренность извинений Гарсии не верю. Но мы ответили ему на поле

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский – о двух тяжелых столкновениях во время матчей в 2016 году.

- В 2016 году вам дважды попадало с локтя по голове: весной от Михалика из «Локомотива», а осенью – от Гарсии из «Зенита». Нет обиды на такие несколько хамские поступки со стороны коллег? Вы ведь и ответить могли бы – все-таки боксом занимались. Но - нельзя.
- Конечно, когда тебя бьют исподтишка, целенаправленно, всегда хочется ответить. Но этого делать нельзя. Знаете, я понимаю, что футбол – это зашкаливающие эмоции. И порой, когда заведешься, то можешь кого-то ударить. Но! Например, случай с Михаликом. Он в тот же день вечером позвонил мне и извинился. Никаких проблем. Но когда Гарсия целенаправленно бьет локтем, а потом, как я увидел на повторе, машет руками и жестами показывает на меня, мол, поднимайся, что ты тут лежишь, а затем лишь через четыре дня пишет сообщение, якобы извиняясь, я не верю в его искренность. Не верю, что он действительно хочет извиниться передо мной. Если ты действительно раскаиваешься, то ты подойдешь после игры, найдешь время, чтобы извиниться. Но, как говорится, Бог ему судья. Сделал и сделал. После драки кулаками не машут. И выяснять отношения дальше будет мелочно. Мне нужно все доказывать на футбольном поле. 

- Голами отвечать.
- Да, ребята это и сделали в том матче, вырвав победу. Доказали, в том числе и Гарсии. 

Полное интервью с Газинским читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.

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