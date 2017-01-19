Юкка Ялонен: После того, как Ковальчук забросил вторую шайбу, он начал праздновать перед скамейкой «Йокерита»
Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен поделился мнением о победе над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:3).
- Безусловно, сейчас нельзя не быть удовлетворенными:
мы провели лучший матч и победили лучшую команду лиги. Очень хорошо, что команда
продолжала бороться, когда проигрывала две шайбы. Смогли собраться, отыграться,
выйти вперед, особенно в начале второго периода мы были эффективны в атаке. Доволен, что смогли дважды забить в равных составах против такой команды.
СКА – очень сильная команда. Горжусь за такой матч.
- После первой пропущенной шайбы вы выражали недовольство в разговоре с
судьей.
- Я пытался с ним поговорить, но он со мной не общался. Мы хотели уточнить некоторые моменты. Нужно использовать все возможности в такой игре, но не удалось.
- Вам опять удалось победить СКА. В чем ваш секрет?
- Секрета никакого нет. Армейцы, наверно, не показывали свою лучшую игру в матчах с «Йокеритом». У нас больше проблем с командами из нижней части таблицы.
- После двух голов Ковальчука вы так ярко жестикулировали. Показалось, что
это было адресовано ему.
- Мы ни о чем с ним не говорили. После того как Илья забросил вторую шайбу, он начал праздновать перед нашей скамейкой. Это вызвало вопросы, но разговоров не было, - передает слова Ялонена корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Кто обыграл и переиграл лучшую команду КХЛ: бывший тренер по делу победил СКА
Напомним, СКА проиграл «Йокериту» со счетом 3:5. В составе петербургского клуба дубль оформил Илья Ковальчук, еще один гол забил Евгений Дадонов. У финнов два раза отличился Томми Хухтала, по шайбе забросили Ессе Йоэнсуу, Оливер Лауридсен и Пекка Йормакка.
Следующий матч СКА проведет 23 января в гостях против «Сочи». Финский клуб на следующий день дома сыграет с «Барысом» из Астаны.
После 51 матча армейцы лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 118 очков. Команда Юкки Ялонена, сыграв столько же матчей, занимает восьмую строчку с 78 очками.
Матч
СКА - Йокерит - 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)
Голы:
Ковальчук (Гусев, Шипачёв), 5:41 (1:0 - бол.). Ковальчук (Яковлев), 11:33 (2:0). Йоэнсуу (Ниеми), 21:28 (2:1). Лауридсен (Марьямяки, Талая), 22:35 (2:2). Хухтала (Анттила), 28:07 (2:3). Дадонов (Шипачёв, Хафизуллин), 34:09 (3:3 - бол.). Хухтала (Анттила, Виртанен), 46:51 (3:4). Йормакка (Яакола, Регин), 50:10 (3:5).
Место и дата
19 января 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция